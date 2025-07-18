Denizlispor kapanıyor
Denizlispor, mali kriz ve cezalar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'e eksi 24 puanla başlıyor. Kulüp, A Takım'ı kapatıp altyapıya yöneliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 06:42, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 06:45
Süper Lig'den düştükten sonra 4 yılda amatöre kadar gerileyen Denizlispor, şok üstüne şok yaşıyor. Kulüp, son yıllarda yaşadığı hızlı düşüşle dikkat çekiyor ve taraftarlarını endişelendirmeye devam ediyor.
Denizlispor'un Puan Cezası ve Geleceği
- Geçen sezon 3. Lig'den düşen Denizlispor, mali tablosu nedeniyle aldığı cezalar yüzünden Bölgesel Amatör Lig'e eksi 24 puan ile başlayacak.
- Ligde kalmak için bu farkı kapatması zor görünen kulüp, A Takım'ı kapatıp yola altyapıyla devam etmeyi planlıyor.
Yönetim Sorunları ve Geçmiş Başarılar
Yönetim kurulu bulmakta da zorlanan yeşil siyahlılar, 4 sezon önce Süper Lig'de mücadele ediyordu. Bugün ise kulüp, hem mali hem de sportif açıdan büyük bir sınavdan geçiyor.