Doğum gününde can verdi
Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda, doğum gününde gölete giren 16 yaşındaki Iraklı genç boğularak hayatını kaybetti. Olayın detayları şaşkınlık yarattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 06:47, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 06:48
Kırşehir'de Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda bulunan gölete giren 16 yaşındaki Irak uyruklu Omar Abdulletif Talib, doğum gününde hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Aşıkpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Talib, gölete girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Olayın Gelişimi
- Arkadaşlarının ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.
- AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonuç vermeyince, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar devreye girdi.
- Polis dalgıçlar yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucunda Talib'in cansız bedenine 8 metre derinlikte ulaştı.
Önemli Detaylar
- Omar Abdulletif Talib'in olay günü doğum günüydü.
- Olay, gölette yüzme sırasında meydana geldi.
- Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1,5 saat sürdü.