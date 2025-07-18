Sinop sahillerine yasak geldi
Sinop Valiliği, vatandaşların can güvenliği için kentteki kuzey sahillerinde 1 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 06:50, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 06:52
Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'un bazı sahillerinde 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte bugün elverişsiz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kentin kuzey sahillerinde denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.
Sinop Valiliği'nden Açıklama
Sinop Valiliği'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
- "İlimizde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kentin kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Temmuz Cuma günü denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."
Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer, vatandaşların güvenlik önlemlerine uymalarını ve yasak süresince denize girmemelerini önemle tavsiye etti. Hava koşullarının normale dönmesinin ardından yasağın kaldırılması bekleniyor.