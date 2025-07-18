Fenerbahçe hazırlık maçında zaferle döndü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz kampında sürdürüyor ve ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti. Takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz'deki hazırlık kampındaki ilk maçta takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürdü. Karşılaşma, Portimao Stadı'nda oynandı ve Fenerbahçe, sahaya şu ilk 11 ile çıktı: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın.

Maçın Özeti

Fenerbahçe, karşılaşmaya iyi başladı ve topun hakimiyetini ilk yarı boyunca elinde tuttu.

20. dakikada Sebastian Szymanski 'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

'nin golüyle soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada yine Sebastian Szymanski ile skoru 2-0 yaptı.

ile skoru yaptı. 89. dakikada Tamble'nin golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaptan İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci, milli futbolcu olarak müsabakaya kaptan olarak çıktı. Transfer sürecinde adı farklı takımlarla da anılan İrfan Can, ilk hazırlık maçında kaptanlık bandını koluna taktı.

Yeni Transfer Archie Brown'ın Performansı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sergilediği performansla göz doldurdu. Genç oyuncu, hem ileri çıkışlarında hem de topu kullanmada başarılı bir görüntü ortaya koydu.



