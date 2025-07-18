Türkiye'nin iki ürünü daha AB tescili yolunda

Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci için yapılan tescil başvuruları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından uygun bulundu.

Bu gelişme, Türk ürünlerinin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak açısından büyük önem taşımaktadır. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu ürünlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını belirtti. Böylece, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin sayısı artmaya devam ediyor.

AB Tescil Süreci ve Sonraki Adımlar

Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci için yapılan başvurular AB Komisyonu tarafından uygun bulundu.

ve için yapılan başvurular AB Komisyonu tarafından uygun bulundu. Bu ürünler, üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından tescillenecek.

tamamlanmasının ardından tescillenecek. Şu anda AB'de tescilli 36 coğrafi işaretimiz bulunuyor.

bulunuyor. Yeni tescillerle bu sayının artırılması ve coğrafi işaretlerin uluslararası ölçekte markalaştırılması hedefleniyor.



