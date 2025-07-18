İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı. Soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, detaylar da netleşmeye başladı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Bu suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:

Suç örgütü yöneticisi olmak

Suç örgütüne üye olmak

İrtikap

Rüşvet

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

İhaleye fesat karıştırmak

Gözaltı Kararları ve Operasyon

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen deliller doğrultusunda savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı. Kalan 4 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.



