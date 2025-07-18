Sayıştay Başkanlığına 5 üye seçimi yapılacak
Sayıştay'da boş 5 üyelik için seçim süreci başladı. Başvurular için son 30 gün! Sayıştay'da iki üye kurum içinden, üç üye ise Hazine ve Maliye Bakanlığı mensupları arasından seçilecek.
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 08:39, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 08:41
Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, Sayıştay tarafından yapılan duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili mevzuata göre, başkanlığın boş bulunan üyelikleri için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip adaylar arasından seçim yapılacak.
Üyelik Seçimi Detayları
- Seçilecek 5 üyenin ikisi Sayıştay meslek mensupları arasından belirlenecek.
- Üç üye ise Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları arasından seçilecek.
Başvuru Şartları ve Süreci
Seçime katılmak isteyen adayların, başvurularını 30 gün içinde şahsen veya posta yoluyla kuruma iletmeleri gerekmektedir. Başvuru sürecinde, adayların Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip olmaları zorunludur.