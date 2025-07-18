ODTÜ'ye uzay teknolojileri üssü geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ankara Gölbaşı'nda ODTÜ Uzay Teknolojileri ve Sinop Merkez'de yeni teknoloji geliştirme bölgeleri ilan edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 08:57, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 08:59
Ankara ve Sinop'taki bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin önemli kararlar alındı.
Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
- Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki 698 bin 776,34 metrekarelik alan, "ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.
- Sinop'un Merkez ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki 11 bin 682,26 metrekarelik alan ise "Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.