ODTÜ'ye uzay teknolojileri üssü geliyor

Bu kararlar, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ankara ve Sinop'taki bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin önemli kararlar alındı.

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