Kesik baş cinayetinde İki sanığa müebbet hapis cezası

Kastamonu'da yaşanan vahim olayda, bir vatandaşın başı kesilerek sulama kanalına atılmasıyla ilgili davada önemli kararlar alındı.

5 Mayıs 2024 tarihinde Kastamonu'nun Merkez ilçesi Dere köyü mevkiinde meydana gelen olayda, terk edilmiş bir araç ihbarı üzerine yapılan incelemelerde, su kanalında başı kesilmiş bir ceset bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, cesedin 4 gündür kayıp olan Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, Yeşilgil'in başını ise cesedin bulunduğu yerden 2 bin 200 metre uzaklıkta buldu.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı; ancak E.Ö. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, sanıklar hakkında 'mala zarar verme', 'kasten öldürme', 'gece vakti silahla yağma' suçlarından dava açıldı.

Davanın Karar Duruşması

Davanın karar duruşmasında, tutuklu yargılanan Niyazi K. ile tutuksuz yargılanan E.Ö., taraf avukatları ve mağdur yakınları hazır bulundu. Sanık Şerife K. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıklar ve avukatları önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundular.

Mahkeme Kararı ve Cezalar

Niyazi K. ve Şerife K. , 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ve , 'kasten öldürme' suçundan çarptırıldı. Niyazi K. , ayrıca 'mala zarar verme', 'ateşli silah kanununa muhalefet' ve 'yağma' suçlarından toplam 11 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

, ayrıca 'mala zarar verme', 'ateşli silah kanununa muhalefet' ve 'yağma' suçlarından toplam hapis cezası aldı. Şerife K. , 'mala zarar verme' ve 'yağma' suçlarından 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

, 'mala zarar verme' ve 'yağma' suçlarından hapis cezasına çarptırıldı. E.Ö., 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve adli kontrol şartının devamına karar verildi.



