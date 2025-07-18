Kesik baş cinayetinde İki sanığa müebbet hapis cezası

1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kesik baş cinayetinde İki sanığa müebbet hapis cezası

Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan Adem Yeşilgil cinayetinde iki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 09:02, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 09:07
Yazdır
Kesik baş cinayetinde İki sanığa müebbet hapis cezası

Kastamonu'da yaşanan vahim olayda, bir vatandaşın başı kesilerek sulama kanalına atılmasıyla ilgili davada önemli kararlar alındı.

5 Mayıs 2024 tarihinde Kastamonu'nun Merkez ilçesi Dere köyü mevkiinde meydana gelen olayda, terk edilmiş bir araç ihbarı üzerine yapılan incelemelerde, su kanalında başı kesilmiş bir ceset bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, cesedin 4 gündür kayıp olan Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, Yeşilgil'in başını ise cesedin bulunduğu yerden 2 bin 200 metre uzaklıkta buldu.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

  • Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. gözaltına alındı.
  • Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı; ancak E.Ö. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
  • Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, sanıklar hakkında 'mala zarar verme', 'kasten öldürme', 'gece vakti silahla yağma' suçlarından dava açıldı.

Davanın Karar Duruşması

Davanın karar duruşmasında, tutuklu yargılanan Niyazi K. ile tutuksuz yargılanan E.Ö., taraf avukatları ve mağdur yakınları hazır bulundu. Sanık Şerife K. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıklar ve avukatları önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundular.

Mahkeme Kararı ve Cezalar

  • Niyazi K. ve Şerife K., 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
  • Niyazi K., ayrıca 'mala zarar verme', 'ateşli silah kanununa muhalefet' ve 'yağma' suçlarından toplam 11 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
  • Şerife K., 'mala zarar verme' ve 'yağma' suçlarından 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • E.Ö., 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve adli kontrol şartının devamına karar verildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber