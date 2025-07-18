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Tekirdağ'da okullar mahkumlar tarafından yenileniyor!

Tekirdağ'da okulların yenilenmesinde mahkumlar görev alıyor! Hem topluma fayda sağlanıyor hem de hükümlüler sertifika kazanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 09:07, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 09:10
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Tekirdağ'da okullar mahkumlar tarafından yenileniyor!

Tekirdağ'da okulların boya ve tadilat işleri, denetimli serbestlik yükümlüleri ve hükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, hem okulların bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor hem de yükümlülerin topluma faydalı bir işte çalışmasına olanak tanıyor. Proje, yaz tatili boyunca devam edecek ve kentteki birçok okulun yenilenmesine yardımcı olacak.

Proje Detayları

  • Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatıldı.
  • Kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri ile açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerden oluşan 20 kişilik iki mobil ekip görev alıyor.
  • Çalışmalar kapsamında 14 okulun boya ve tadilat işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.
  • Projeye katılan hükümlü ve yükümlüler, boyacılık kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanacak.

Yerinde İnceleme ve Teşekkür

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ticaret Borsası İlkokulu ve Ortaokulu'nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Soytürk, projeye katkı sunan başta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol olmak üzere, emeği geçen tüm kurum yetkililerine teşekkür etti. İncelemelerde Vali Soytürk'e, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla eşlik etti.


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