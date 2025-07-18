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Emekli çalışan 2 milyonu aştı

TÜİK'in işgücü istatistiklerine göre Nisan 2025 itibariyle işsiz sayısı 3 milyon 41 bin kişi. Nisan SGK verilerine emekli olduğu halde kayıtlı çalışan kişi sayısı 2 milyon 139 bin 711. Başka bir deyişle emekli olanlar çalışmasa, işsizlik yüzde 2,6'ya düşecek.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 09:33, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 11:19
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Emekli çalışan 2 milyonu aştı

SGK'nın Nisan ayı istatistiklerine göre, işçi, memur ve işveren- tarım kapsamında serbest çalışanların tümünden oluşan toplam zorunlu sigortalı çalışan sayısı bir önceki aya göre 314 bin, bir önceki yıl aynı aya göre ise 285 bin kişi artarak, 23 milyon 200 bin 498 kişiye ulaştı.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre;

İstatistiklerde, EYT düzenlemesinin ardından emekli sayısındaki artış dikkat çekti. EYT sonrası emekli olanların büyük kısmı ise çalışmaya devam etti. Bunlar içinde çok sayıda kayıt dışı çalışan olduğu tahmin ediliyor. Kayıt dışı çalışanlar bir yana, emekli olduğu halde kayıtlı çalışanlar Sosyal Güvenlik Destek Primi ödüyor. SGK verilerine göre Nisan ayında bu kapsamda çalışan kişi sayısı 2 milyon 139 bin 711 kişiye ulaştı. 2017 itibariyle bu kapsamda çalışan sayısı 713 bin 571 kişiydi.

Toplam çalışan sayısı 23 milyon 200 bini aştı

Nisan ayı itibariyle, emekli olup da çalışanlar hariç çalışan kişi sayısı 23 milyon 200 bin 498 kişiye ulaştı. Bunlara emekli olup da çalışanlar dahil edildiğinde sayı 25 milyon 340 bin 209'a ulaştı. Toplam kayıtlı çalışan sayısı içinde emekli olduğu halde çalışanların oranı yüzde 8,4'e çıkmış oldu.

Türkiye'de sayısı tam bilinmemekle birlikte, emekli olup da kayıt dışı çalışan da bulunuyor. Hatta işverenler açısından destek primi ödemeyecekleri için emekli olanlar kayıt dışı çalışmaya teşvik ediliyor. Bu kişilere yönelik detay bir veri yok.

Çalışan emekli sayısı "resmi" işsiz sayısına yaklaşıyor

Emekli olanlar, başta gelirleri yetmemesi olmak üzere, işgücü olarak ihtiyaç duyulması, kendi işini yapanların çalışmaya devam etmesi gibi nedenlerle çalışmasını sürdürüyor. TÜİK'in işgücü istatistiklerine göre Nisan 2025 itibariyle işsiz sayısı 3 milyon 41 bin kişi. Tüm emeklilerin çalışmaması gibi bir durum olması söz konusu değil ancak sadece kayıtlı çalışan emeklilerle kıyaslandığında, bu kişilerin yerine yeni istihdam olması varsayımında Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 2,5'e, işsiz sayısı da 1 milyonun altında 902 bin kişiye geriliyor. Verileri izleyen TEPAV tarafından yayımlanan Nisan ayı istihdam izleme bülteninde de, gerçekte çalışan ancak emekli olduğu için zorunlu sigortalı kapsamında istatistiğe yansıtılmayan Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyenler (SGDP) dahil kayıtlı çalışan sayısı kapsanıyor. Buna göre, toplam kayıtlı çalışan sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 354 bin kişi, bir önceki yıl aynı aya göre 434 bin kişi artarak 25 milyon 340 bin 944 kişiye ulaştı. TEPAV bülteninde, depremin en ağır yaşandığı il olan Hatay'daki istihdam artışının yılık bazda 99 bin 879 kişiye ulaştığı belirlendi.

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