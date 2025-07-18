Dolar ve avro güne nasıl başladı?

Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar ve avro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, Fed'in faiz politikası ve Trump'ın sert eleştirileriyle rekor seviyelere yaklaşıyor. Piyasalarda neler oluyor? Tüm detaylar haberimizde!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 09:25, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 09:27
Yazdır
Dolar ve avro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,3780 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,2870'ten tamamladı. Bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,3780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 46,9370'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,1 kazançla 54,2160'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum ve Fed Gelişmeleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelere karşın, güçlü gelen büyük banka ve şirket bilançoları varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve olumlu gelen bilançoların ardından gözler Fed'in para politikasında atacağı adımlara çevrildi.

Fed ve Başkan Trump'ın Açıklamaları

  • ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimlerinde geç kaldığı gerekçesiyle Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.
  • Trump, dün beklentilerden güçlü gelen perakende satış verileri ve işsizlik maaşı başvurularının gerilemesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika rakamlar çıktı." ifadesini kullandı ve Fed Başkanı Powell'a faizleri düşürmesi çağrısı yaptı.
  • Fed yetkilileri, faiz indirimleri konusunda "temkinli" mesajlar verdi.
  • Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini ve gümrük tarifelerinin yukarı yönlü baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kugler, "Politika faizimizi bir süre daha mevcut seviyede tutmayı uygun buluyorum." dedi.
  • San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon konusunda hala yapılacak iş olduğunu ancak faizleri indirmek için enflasyon hedefine ulaşmayı beklememeleri gerektiğini söyledi. Daly, bu yıl iki faiz indirimi yapılmasının makul olduğunu belirtti.

Piyasaların Gündemi

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber