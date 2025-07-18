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Tarımsal yangınların önlenmesi için 'Toplumsal Bilinç' şart!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Trakya'daki çiftçilere kritik uyarılarda bulundu. Kuraklık ve yangın tehdidi büyüyor, toplumsal bilinç şart! Ayçiçeği üretiminde ciddi düşüşler yaşanırken, yangınların yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğu belirtildi. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 09:58, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 10:02
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Tarımsal yangınların önlenmesi için 'Toplumsal Bilinç' şart!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda kuraklık ve yangın riskine karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiğini vurguladı. Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığı'nda Trakya'daki ziraat odası başkanlarıyla bir araya gelen Bayraktar, son yıllarda iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin yaşandığını ve tarihin en büyük zirai don olayının görüldüğünü belirtti.

Yangın Riskine Dikkat Çekildi

Yangın riskinin her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

  • "Yangınlarda sıcaklık artıyor, nem değeri düşüyor. Rüzgarla birleşince önüne geçmek mümkün olmuyor."
  • "Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uzanan yangınlar yaşandı."
  • "Cam parçalarının bile optik etkiyle yangına yol açabildiği bir ortamdayız."
  • "Yangınların yüzde 80'i insan kaynaklı. Bu nedenle toplumsal bilinç şart. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor."

Trakya'nın Tarımsal Üretim Gücü

Bayraktar, konuşmasında Trakya'nın tarımsal üretim gücüne de değindi. Türkiye'de yağlı tohumlar arasında ayçiçeğinin ilk sırada yer aldığını belirten Bayraktar, ayçiçeği üretiminin yaklaşık %35'inin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan sağlandığını ifade etti. Ancak kuraklık nedeniyle üretim rakamlarında düşüş yaşandığını da sözlerine ekledi.

Ziraat Odası Başkanlarının Talepleri

Toplantının ardından Bayraktar, bölgedeki ziraat odası başkanlarının talep ve önerilerini dinledi.


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