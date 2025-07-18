Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.381,25 puan seviyesinden başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kazanarak 10.370,80 puan ile tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,54 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.381,25 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör Endekslerinde Son Durum

En çok kazandıran sektör: Gayrimenkul yatırım ortaklığı ( yüzde 0,44 )

( ) En fazla kaybettiren sektör: İnşaat (yüzde 0,26)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelere rağmen, ülkede büyük banka ve şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi risk iştahını desteklemektedir.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Direnç seviyeleri: 10.500 ve 10.600 puan

10.500 ve 10.600 puan Destek seviyeleri: 10.300 ve 10.200 puan

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.



