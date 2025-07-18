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MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu

MEB, Yabancı Dil bilen ve en az 3 yıl deneyime sahip olan öğretmenleri uluslararası projelerde görevlendirmek için bir başvuru duyurusu yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 10:10, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 10:15
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MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, en az 3 yıllık tecrübesi olan öğretmenler arasından uluslararası projelerde görevlendirme yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası projelerde görev alacak öğretmenlerin seçileceği belirtildi. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, öğretmen görevlendirme duyurusu detayları paylaşıldı. Uluslararası projelerde görev almak isteyen öğretmenlerin belirli kriterleri karşılaması bekleniyor. Bu kriterler arasında deneyim, iletişim becerileri ve yabancı dil bilgisi gibi önemli unsurlar yer alıyor.

Başvuru Kriterleri

  • En az 3 yıllık deneyim
  • İletişim, liderlik ve organizasyon becerileri
  • Yabancı dil bilgisi
  • AB projeleri ve benzeri çalışmalarda deneyim

Uluslararası Projelerde Görev Alacak Uzmanlar Aranıyor

Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerin yukarıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

Başvuru Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız

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