MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB, Yabancı Dil bilen ve en az 3 yıl deneyime sahip olan öğretmenleri uluslararası projelerde görevlendirmek için bir başvuru duyurusu yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, en az 3 yıllık tecrübesi olan öğretmenler arasından uluslararası projelerde görevlendirme yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası projelerde görev alacak öğretmenlerin seçileceği belirtildi. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, öğretmen görevlendirme duyurusu detayları paylaşıldı. Uluslararası projelerde görev almak isteyen öğretmenlerin belirli kriterleri karşılaması bekleniyor. Bu kriterler arasında deneyim, iletişim becerileri ve yabancı dil bilgisi gibi önemli unsurlar yer alıyor.
Başvuru Kriterleri
- En az 3 yıllık deneyim
- İletişim, liderlik ve organizasyon becerileri
- Yabancı dil bilgisi
- AB projeleri ve benzeri çalışmalarda deneyim
Uluslararası Projelerde Görev Alacak Uzmanlar Aranıyor
Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerin yukarıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.
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