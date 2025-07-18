2 çocuk babası arı saldırısında öldü, eşi kalp krizi geçirdi

Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Ana sayfaHaberler Yaşam

2 çocuk babası arı saldırısında öldü, eşi kalp krizi geçirdi

Balıkesir Bandırma'da ot temizliği sırasında yaban arılarının saldırısına uğrayan Yılmaz Dolgun yaşamını yitirdi. Eşi Nezaket Dolgun ise ölüm haberini alınca kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 10:10, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 10:12
Yazdır
2 çocuk babası arı saldırısında öldü, eşi kalp krizi geçirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bahçesinde ot temizliği yapan 2 çocuk babası Yılmaz Dolgun (60), yaban arılarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz Dolgun'un arı alerjisi olduğu öğrenildi. Ölüm haberini alan eşi Nezaket Dolgun ise kalp krizi geçirdi ve hastanede tedavi altına alındı. Olay, 16 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında kırsal Doğruca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte hobi bahçesine giden Yılmaz Dolgun, motorlu tırpan ile ot biçerken, farkında olmadan yaban arılarının yuvasını bozdu ve arıların saldırısına uğradı.

Olayın Detayları

  • Yılmaz Dolgun, arı saldırısı sonrası kısa sürede fenalaştı.
  • Nezaket Dolgun'un ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
  • İlk müdahale bahçede yapıldı ve ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Yılmaz Dolgun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin Durumu

Eşinin ölüm haberini alan Nezaket Dolgun, kalp krizi geçirdi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nezaket Dolgun'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Cenaze İşlemleri

  • Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yılmaz Dolgun'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.
  • Cenaze, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi'nde kılınan namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili fotoğraflar bulunmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber