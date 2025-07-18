Restoranda müzik yüzünden kan döküldü: 8 yaralı, 10 tutuklu
Mersin'de bir restoranda müzik tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı olayda 8 kişi yaralandı, 10 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 10:15, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 10:16
Mersin'de geçen hafta bir restoranda müzik nedeniyle çıkan ve 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gelişmeler yaşandı.
Olayda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Restoranda yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayın Detayları
- 12 Haziran gecesi, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda tartışma çıktı.
- Tartışmaya restoran sahibi Salim A., çalışanlar ve müşteriler dahil oldu.
- Kavga sırasında silah ve bıçaklar kullanıldı.
- 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.
- Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Gözaltı ve Tutuklama Süreci
- Olayla bağlantılı olarak H.İ.A, S.H., B.U., E.G., S.T., H.A., D.C.S., M.H., S.A.A. ve R.T. gözaltına alındı.
- Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Nöbetçi mahkemede çıkarılan şüpheliler tutuklandı.