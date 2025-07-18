Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nde yetki değişikliği!

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeler, hayvancılık sektöründe daha etkin bir yönetim ve denetim sağlanmasını amaçlamaktadır. Özellikle hayvan sağlığı, hayvan refahı ve hayvansal üretimin planlanması konularında önemli değişiklikler getirilmiştir. Ayrıca, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının bağlı olduğu bakanlıkta da değişiklik yapılmıştır.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün Görev ve Yetkileri

İnsan gıdası ve yem olarak kullanılanların dışındaki hayvansal yan ürünler ile canlı hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri, sağlık şartlarını, veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek.

ile canlı hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri, sağlık şartlarını, veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek. Hayvancılığa yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve hayvansal üretimi planlamak.

Hayvan sağlığı konusunda yapılacak faaliyetleri diğer birim ve kuruluşlarla koordine etmek.

Hayvan kimlik sistemi ni kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.

ni kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek. Hayvan sağlığını gözeterek, tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak.

Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

Hayvan sağlığı konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve denetlemek.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, buna ilişkin esasları belirlemek.

Tedavi edici ve koruyucu maddelerle bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.

Hayvan sağlığının teşhis ve tedavi hizmetleriyle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla, hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ile barınaklara ilişkin esasları belirlemek.

Risk yönetimi esaslarını belirleyerek risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda Değişiklik

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, yapılan düzenleme ile artık Hazine ve Maliye Bakanlığına doğrudan bağlı olacak şekilde yapılandırılmıştır.



