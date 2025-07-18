Asgari ücrete ara zam konusu, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Haziran ayında ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkından emekli ve memurlar yararlanırken, asgari ücretliler de bir hamle bekliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı hükümette ve herkesin aklında aynı soru var: "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" Asgari ücretle çalışan milyonlar, deyim yerindeyse hükümetin vereceği kararı büyük bir dikkatle takip ediyor. Kulislerde çeşitli iddialar dolaşsa da, şu ana kadar somut bir adım atılmış değil. Çalışanlar, her gelişmeyi yakından izlerken beklentiler de giderek artıyor.

Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi ve Son Durum

Asgari ücrete ara zam beklentisi devam ederken, kulislerde dikkat çeken iddialar konuşuluyor. AK Parti milletvekillerinin, yılın ikinci yarısı için ara zam talebini gündeme getirdiği öne sürülüyor. İddialara göre, birkaç farklı formül üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak 18 Temmuz Cuma itibarıyla hükümet kanadından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

6 aylık enflasyon farkı emekli ve memurlara yansıtıldı.

emekli ve memurlara yansıtıldı. Asgari ücretliler de benzer bir düzenleme bekliyor.

Kulislerde farklı formüller konuşuluyor.

Resmi açıklama henüz yapılmadı.

Gözler Ankara'da

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, hükümetten gelecek açıklamayı bekliyor. Beklentiler artarken, resmi bir adım atılıp atılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.