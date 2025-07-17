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MAHİS-DER: Güçlü Kamu Maliyesi İçin Reform Çağrısı

Mali Hizmetler Sınıfı Derneği (MAHİS-DER), kamu mali yönetiminde reform ve çalışanların özlük haklarının geliştirilmesi için yeni bir sınıf öneriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 10:15, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 10:32
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MAHİS-DER: Güçlü Kamu Maliyesi İçin Reform Çağrısı

MAHİS-DER, Türkiye'nin kamu mali yönetim sistemini güçlendirmek ve mali disiplini sağlamak amacıyla kurulmuş önemli bir sivil toplum kuruluşudur. 2022 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki idareci personelin öncülüğünde kurulan dernek, zamanla kamu maliyesi sektöründe unvan ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişlemiş ve bu alandaki temel kuruluşlardan biri haline gelmiştir. Derneğin temel amacı, genel yönetim kapsamında mali iş ve işlemlerde görevli tüm kamu personelini kapsayacak yeni bir yapı oluşturmaktır. Bu yapı ile sektördeki profesyonellerin haklarını savunmak, yeni haklarla çalışan memnuniyetini ve kalitesini artırmak hedeflenmektedir.

Dernek, sorunlardan arındırılmış, güçlü bir yapıya kavuşturulmuş bu yeni sistemle Kamu Maliyesinin etkinliğini, verimini ve kalitesini artırarak ülkeye daha pozitif katkı sunmayı amaçlamaktadır.

MAHİS-DER'in Hedefleri ve Çalışmaları

  • Mali işlerde görevli kamu personelinin mesleki ve sosyal haklarının güçlendirilmesi
  • Özlük haklarının iyileştirilmesi
  • Adil maaş ve tazminat imkanının sunulması
  • Lojman ve sosyal tesis gibi konularda eşit haklara sahip olunması
  • Kamu maliyesinin krizlere daha dirençli hale getirilmesi
  • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanıldığı bir sistemin oluşturulması

Profesyonel Gelişim ve Eğitim

Dernek, kamu mali sektöründe görev yapan çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimlerine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikler, seminerler ve eğitim programları ile çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Böylece hem bireysel hem de kurumsal anlamda başarıya doğrudan katkı sağlanmaktadır.

Mevzuat Değişikliklerinde Aktif Rol

MAHİS-DER'in bir diğer amacı ise, mali iş ve işlemlerde görevli çalışanların mesleki anlamda gerçekleştirilecek mevzuat değişikliklerinde aktif olarak yer almasını sağlamaktır. Böylece işin mutfağında olan çalışanların kendi kaderlerini belirlemelerine olanak sunularak sorunlara daha verimli çözümler üretilmesi hedeflenmektedir.

Başkan Osman Malkoç'un Açıklamaları

MAHİS-DER Başkanı Osman Malkoç, derneğin çalışmalarının bürokrasi, siyasi çevreler ve sendikalar tarafından büyük takdirle karşılandığını belirtmiştir. Malkoç, genel yönetim kapsamında mali iş ve işlemlerde görevli tüm kamu çalışanlarının farklı akademik, mesleki bilgi ve uzmanlık gerektirdiğini; yapılan görev ve üstlenilen sorumluluklar nedeniyle muadillerine göre çok daha yüksek adli ve idari risklerle karşı karşıya olduklarını vurgulamıştır. Ayrıca, Mali Hizmetler Sınıfı'nın oluşturulmasının maaş erozyonu ve personel kayıplarının önlenmesi için kritik önem taşıdığını özellikle belirtmiştir.

Güçlü Kamu Maliyesi, Güçlü Devlet Anlayışı

MAHİS-DER'in büyük resimdeki esas hedefi, Türkiye Kamu Mali Yönetim Sistemini mevcut tüm sorunlarından arındırarak oluşturulacak yeni, çok daha verimli bir yapı sayesinde ülkenin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alabilmesini sağlamaktır. Derneğe göre, güçlü kamu maliyesi güçlü devleti, güçlü devlet ise mutlu milleti doğurur. MAHİS-DER'in bu süreçteki liderliği ve öncülüğü, Türkiye'nin geleceği için hayati öneme sahiptir.

Mali Mevzuat ve Yapısal Değişiklikler

  • Kamu menfaati ve bütçe açığının azaltılması
  • Kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılması
  • Enflasyonla ve faizle mücadele
  • 5018 Sayılı Kanun veya ilgili kanunlarda yapılacak değişikliklerle daha etkin bir devlet muhasebesi tutulması
  • Muhasebe hizmetlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulacak saymanlıklarca yürütülmesi
  • Muhasebe yetkilisinin HMB tarafından atanması veya görevlendirilmesi

Sendikalarla İşbirliği ve Gelecek Hedefler

MAHİS-DER, kuruluşundan bu yana TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeleri, milletvekilleri, sendika temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ile ziyaretler gerçekleştirerek farkındalık oluşturmuştur. Sendikalarca Mali Hizmetler Sınıfı'nın ihdas edilmesi noktasında yapılan istişareler sonucunda konunun meclise taşınmasına ve gündemde kalmasına gayret edilmektedir.

Malkoç, 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri öncesi sendikaların toplu sözleşme beyannamelerinde Mali Hizmetler Sınıfının ihdasına yer vermelerini memnuniyetle karşıladıklarını, aynı çalışmanın 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8'inci toplu sözleşme görüşmelerinde de toplu sözleşme kapsamına alınması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, bunun kamuoyunda desteklenerek adil bir personel rejimi için şart olduğunu vurgulamış; Mali Hizmetler, Adalet, Savunma, Dışişleri, Sosyal Güvenlik gibi önemli alanların Genel İdare Hizmetleri Sınıfından ayrıştırılmasının bu yasama döneminde beklediklerini ifade etmiştir. Dernek, planlanan hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir.


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