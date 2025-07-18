3 milyon TL haraç isteyip iş yerini kurşunladılar, azmettiricisi kuzeni çıktı
Adana Yüreğir'de emlakçı M.Y.'ye 3 milyon lira haraç isteyen çete, parayı alamayınca ofisini kurşunladı. Güvenlik kameraları ve polis operasyonuyla yakalanan 8 şüpheliden olayın azmettiricisinin emlakçının kuzeni olduğu ortaya çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 10:37, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 10:38
Adana'da yaşanan olayda, bir emlakçı telefonla aranarak 3 milyon lira haraç istendi. Parayı vermeyi reddeden emlakçının iş yeri, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.
Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilere ulaştı. Soruşturma sonucunda, olayın azmettiricisinin emlakçının kuzeni olduğu ortaya çıktı. Toplamda 8 kişi gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.
Olayın Gelişimi
- Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde emlakçılık yapan M.Y., telefonla aranarak 3 milyon lira haraç istendi.
- M.Y. haraç vermeyi reddedince, 4 Nisan gecesi iş yeri kurşunlandı.
- Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri yaklaşık 700 saatlik kamera görüntüsü izledi.
- Şüphelilerden M.U. (28), T.T. (21) ve M.E. (27) gözaltına alındı.
Soruşturma ve Sonuçlar
- Soruşturma derinleştirildi ve azmettiricinin emlakçı M.Y.'nin kuzeni S.Y. olduğu tespit edildi.
- S.Y. ile birlikte hareket ettiği iddia edilen eşi G.Y. ve iki kişi daha gözaltına alındı.
- Toplamda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- S.Y., M.U., T.T. ve M.E. tutuklanırken, G.Y. ve üç zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.