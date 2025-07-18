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Mersin Erdemli'de fuhuş operasyonu: 19 kişi tutuklandı!

Mersin Erdemli Kızkalesi'nde yapılan büyük fuhuş operasyonunda 19 kişi tutuklandı, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 10:43, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 10:45
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Mersin Erdemli'de fuhuş operasyonu: 19 kişi tutuklandı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı fuhuş operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik Kızkalesi mevkisinde düzenledikleri operasyonda, çok sayıda eğlence merkezi, masaj salonu ve günübirlik konaklama yerine baskın yaptı. Operasyon sırasında özel harekat polisi ve insansız hava araçları da kullanıldı. Kimliği tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı ve 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 mağdur kurtarıldı.

Operasyonun Detayları

  • Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği belirtilen 106 bin 250 TL, pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mühimmat, 30 telefon ve 2 bilgisayar ele geçirildi.
  • Şüphelilere ait MASAK raporuna göre suç gelirlerinden elde edildiği tespit edilen ve 50 milyon TL işlem hacmi olan 15 tapu ve 23 motorlu araca el konuldu.

Tutuklamalar ve Sonuçlar

  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.
  • 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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