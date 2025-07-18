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Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu!

Görevi sırasında aniden rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren polis memuru Selçuk Peker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 10:57, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 10:59
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Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu!

Mersin'in Aydıncık ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay, görev sırasında aniden rahatsızlanan polis memuru Selçuk Peker (52)'nin yaşadığı talihsiz bir sağlık problemiyle başladı. İlk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Peker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Selçuk Peker'in vefatı, meslektaşları ve ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Tören

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Selçuk Peker için Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde bir tören düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşandı ve şehidin naaşı dualarla memleketi Malatya'ya uğurlandı.

  • Mersin Valisi Atilla Toros
  • Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal
  • İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk
  • İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy
  • Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek
  • Şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda emniyet mensubu

Cenaze Töreni ve Defin Bilgisi

Cenazenin bugün Yeşilyurt ilçesinde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.


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