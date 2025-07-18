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İş insanı İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi

Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın evliliği, hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 11:29, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 11:30
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İş insanı İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi

İş insanı İnan Kıraç'ın, evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline karar verildi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakimin önceki celselerde verdiği gizlilik kararı nedeniyle duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ve evliliğin iptaline hükmetti.

Dava Süreci

  • İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babası İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açtı.
  • Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.
  • Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyeti olmadığı tespit edilen Kıraç'a geçici olarak vasi atadı.
  • Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atandı.

Mahkeme Kararı ve Sonuç

Mahkeme, tüm delilleri değerlendirerek evliliğin iptaline karar verdi. Bu süreçte, Adli Tıp Kurumu'nun raporu ve mahkemenin geçici vasi ataması önemli rol oynadı. Son olarak, kalıcı vasilerin atanmasıyla birlikte hukuki süreç tamamlanmış oldu.


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