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Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında kartlı ödeme sistemlerinde rekabeti engelledikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 11:51, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 11:52
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Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapılan açıklamada, yurt içinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yaptıkları ikili anlaşmalar sayesinde yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabildiği belirtildi. Bu kapsamda, yurt dışı ödeme işlemlerinin yerelleştirildiği ve bu işlemlerin Mastercard veya Visa'nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadan gerçekleştirilebildiği vurgulandı.

Soruşturmanın Gerekçeleri

  • Yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular, Mastercard ve Visa'nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini, kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini gösterdi.
  • Soruşturma kapsamında, Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecek.

İncelemenin Kapsamı

Açıklamada, bu incelemenin, Mastercard ve Visa'nın şema kuralları ile Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmalarını sınırlayıp sınırlamadığını konu aldığı belirtildi.

Soruşturma Kararlarının Anlamı

Kurulca alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmediği ifade edildi.


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