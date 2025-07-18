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Ayşe Barım Adli Tıp'a sevk edildi!

Ayşe Barım'ın cezaevindeki sağlık durumu endişe verici boyutlara ulaştı. Kalp pili takılması gereken Barım için doktorlar ani ölüm riski uyarısı yaptı. Avukatları, cezaevi koşullarının hayati tehlike oluşturduğunu belirterek acil tahliye talebinde bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 11:58, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 12:00
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Ayşe Barım Adli Tıp'a sevk edildi!

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, ciddi sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Barım'ın avukatları, cezaevi koşullarının müvekkilleri için hayati risk oluşturduğunu belirtiyor. Barım'ın sağlık durumu, cezaevinde giderek kötüleşiyor ve avukatları tahliye talebinde bulunuyor. Sağlık raporlarında, Barım'ın beyninde anevrizma ve kalbinde çok sayıda ciddi rahatsızlık tespit edildi. Bu durum, cezaevinde kalmasının yaşamı için büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

Sağlık Sorunları ve Tahliye Talebi

  • Ayşe Barım'ın beyninde anevrizma bulundu.
  • Kalbinde hipertrofik kardiyomiyopati, asimetrik septal hipertrofi, ileri mitral ve triküspit yetmezlik, kalp kapaklarında kaçak ve ritim bozukluğu gibi toplam 6 ciddi kalp rahatsızlığı tespit edildi.
  • Hastane raporunda, kalıcı kalp pili takılmaması halinde ani ölüm riski olduğu belirtildi.
  • Avukat Deniz Ketenci, Barım'ın cezaevinde defalarca bayıldığını ve sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiğini ifade etti.
  • Doktorlar, durumun kalp nakline kadar gidebileceğini söylüyor.

Tutuklanma Süreci ve Suçlama

  • Ayşe Barım, 24 Ocak 2025 tarihinde Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
  • 27 Ocak 2025'te, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.
  • İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Cezaevi Koşullarında Kalması Hayati Risk Taşıyor"

"Ayşe'nin cezaevi koşullarında kalması hayati risk taşıyor. Kalp pili takılması gerekiyor ve doktorlar durumun kalp nakline kadar gidebileceğini söylüyor."

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