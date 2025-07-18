MHP'nin kilit isminin masasında Öcalan kitabı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, masasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)" başlıklı kitabının yer aldığı görüldü. Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz" notunu ekledi.

Fotoğrafta ise dikkat çeken bir ayrıntı olarak, söz konusu kitabın masada bulunması gözlerden kaçmadı.

Kitabın Geçmişi ve Toplatılması

Çözüm sürecinde İmralı görüşmelerinden oluşan bu kitabın, 2016 yılında toplatıldığı biliniyor.

DEM Parti'den Açıklama

DEM Partili kaynaklar, konuya ilişkin olarak "Kitabı heyetimiz götürmedi. Piyasada var zaten, edinmiştir" şeklinde açıklama yaptı.

Fotoğraf Detayı

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Feti Yıldız'ın çalışma masasında Abdullah Öcalan'ın kitabının yer aldığı açıkça görülüyor.



