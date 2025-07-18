Yumurta satışında yeni dönem

Yumurta israfının önlenmesi amacıyla sofralık yumurtanın raf ömrü için var olan "son tüketim tarihi" ibaresi, "tavsiye edilen tüketim tarihi" olarak değiştirildi. Bu değişiklik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişiklikler ve ülkemizin gereklilikleri doğrultusunda Tebliğ'de çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu düzenlemelerle yumurta israfının önlenmesi ve tüketiciye daha güvenli ürün sunulması hedefleniyor.

Yapılan Temel Değişiklikler

Sofralık yumurtanın raf ömrü için "son tüketim tarihi" yerine "tavsiye edilen tüketim tarihi" kullanılacak.

yerine kullanılacak. Sofralık yumurtanın, yumurtlama tarihinden itibaren tüketiciye ulaştırılma süresi 21 günden 28 güne çıkarıldı.

çıkarıldı. Yumurta, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden sonra sofralık olarak piyasaya arz edilemeyecek.

sofralık olarak piyasaya arz edilemeyecek. Ekstra taze olarak satışa sunulan sofralık yumurtaların, yumurtlamadan sonraki 4 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale getirildi.

olarak satışa sunulan sofralık yumurtaların, yumurtlamadan sonraki sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale getirildi. Yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılmayan, işaretlenmeyen ve paketlenmeyen sofralık yumurtalar, bu amaçla piyasaya arz edilmeyecek ancak yumurta ürünleri üretiminde değerlendirilecek.

sınıflandırılmayan, işaretlenmeyen ve paketlenmeyen sofralık yumurtalar, bu amaçla piyasaya arz edilmeyecek ancak yumurta ürünleri üretiminde değerlendirilecek. "Yumurta ürünü" tanımı, AB mevzuatı ile uyumlu hale getirildi.

Yumurtanın tazeliğini belirlemeye yönelik kullanılan "hava boşluğu" tanımı Tebliğ'e eklendi.

tanımı Tebliğ'e eklendi. B sınıfı yumurtalar için "B sınıfı yumurta gıda sanayisine gönderilir ve kullanılır" ifadesi daha açık şekilde düzenlendi.

"Free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik" ifadesi, "açık dolaşım alanına erişim (free range) yetiştiricilik" olarak değiştirildi.

Geçiş Süresi ve Uyum

Mevcut işletmelerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması için 31 Aralık 2025'e kadar geçiş süresi tanındı. Bakanlık, güvenilir gıda arzının temini için Türk Gıda Kodeksi kapsamında mevzuat çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.



