Yetenek sınavı komisyonunda görevlendirilen yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğilim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın12'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir." hükmüne, aynı maddenin beşinci fıkrasında ise; "Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kuramlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz, " hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve 13983187 sayılı görüş yazısında; "Gerek anılan Kararın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında münhasıran isimleri sayılan sınavlar arasında yer almayan, gerekse merkezi sistemle yapılan sınavlar kapsamında olmadığından aynı maddenin beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi de mümkün olmayan söz konusu sınavda görevlendirilenlere, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR