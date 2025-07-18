Bakan Işıkhan: İşçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) verdiği teklife ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, sürecin şeffaf ve sosyal diyalog içinde yürütüldüğünü vurgulayarak, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin devam ettiğini belirtti.

Ücret Artışı Teklifi ve Süreç

Bakan Işıkhan, hükümetin teklifini şu şekilde açıkladı:

Birinci altı ay için yüzde 24 zam

zam İkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için gerçekleşen enflasyon oranı

Müzakerelerin Devamı

"Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan, TÜHİS ile birlikte sendikalarla bir araya gelerek Kamu Çerçeve Protokolü'nü kaleme almaya başlayacaklarını belirtti.

Sürecin Önemi ve Teşekkür

Bakan Işıkhan, işçilerin ve sendikaların müsterih olmalarını özellikle rica ederek, sürecin hayırlı olmasını diledi ve toplantıya katılan herkese teşekkür etti.