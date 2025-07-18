Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesi ile ilgili alınan son kararı değerlendirdi. Bolat, "Kararın hem milletimize hem de uluslararası ticaret faaliyeti gösteren girişimcilerimize hayırlar getirmesini dilerim" düşüncesini dile getirdi. Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan son kararla, vatandaşlarımızın Schengen vizesi süreçlerinde uzun süredir beklenen bir kolaylığın hayata geçtiğini belirtti. Bu gelişmenin, özellikle ihracatçılarımız ve iş insanlarımızın ticari faaliyetlerini daha etkin ve hızlı yürütebilmeleri açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Yeni Schengen Vizesi Düzenlemesi

Uygulamadan; geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek.

Önceki vizesinin bitişinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapanlara: 6 aylık vize

6 aylık vize Önceki 6 aylık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 1 yıllık çok girişli vize

1 yıllık çok girişli vize Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 3 yıllık çok girişli vize

3 yıllık çok girişli vize Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 5 yıllık çok girişli vize

Vize Süresi ve Pasaport Geçerliliği

Ancak vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak. Vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.



