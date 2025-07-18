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Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü

Eskişehir'de yaşanan dehşet verici olayda, 4 çocuk annesi Shabana Solaiman Khil sevgilisi tarafından öldürüldü. Zanlı Sakarya'da yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 14:46, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 14:47
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Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü

Eskişehir'de yaşanan trajik olayda, 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Shabana Solaiman Khil (29), tartıştığı sevgilisi A.S. (37) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Gece saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.S., Shabana Solaiman Khil'in boğazını bıçakla keserek olay yerinden kaçtı. Kadının engelli oğlunun da evde olduğu sırada gerçekleşen bu olay, mahallede büyük üzüntüye yol açtı.

Olayın Detayları

  • 16 Temmuz gecesi saat 02.00 sıralarında tartışma çıktı.
  • A.S., Shabana Solaiman Khil'in boğazını bıçakla kesti ve kaçtı.
  • Sağlık ve polis ekipleri, Shabana Solaiman Khil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakarya'da Yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki tüm güvenlik ve mobese kameraları incelendi. A.S.'nin Sakarya'ya kaçtığı tespit edildi. Eskişehir ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla A.S., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahalle Sakinlerinin Görüşleri

Mahalle sakinlerinden emekli zabit katibi Sevim Akgün (67), Afganistan uyruklu kadının engelli çocuğuyla birlikte yaşadığını belirterek, "Beyinin, kadını boynundan kestiğini, birkaç yerden de bıçakladığını duydum" şeklinde konuştu.

Çocuklar Koruma Altında

  • Shabana Solaiman Khil'in 1 yıl önce yine Afganistan uyruklu olan eşi S.S.K.'den ayrıldığı öğrenildi.
  • Kadının engelli oğluyla birlikte yaşadığı, diğer 3 çocuğunun ise babalarıyla kaldığı belirtildi.
  • Olay sonrası 4 çocuk devlet korumasına alındı.
  • Soruşturma devam ediyor.


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