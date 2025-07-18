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Erdoğan: Peygamber ocağımıza 9 yeni cami kazandırdık

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde 6 yeni camiyi törenle hizmete açtı. 2023'te açılanlarla birlikte TSK'ya toplamda 9 yeni cami kazandırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 15:17, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 15:18
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Erdoğan: Peygamber ocağımıza 9 yeni cami kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ'nün Levent'teki yerleşkesinde üniversiteye bağlı inşa edilen camilerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni camiyi törenle hizmete açtı. Erdoğan, 2023'te açılanlarla birlikte "Peygamber ocağı" olarak nitelendirdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne toplam 9 yeni cami kazandırdıklarını belirtti.

Açılış töreninin ardından kurmay subayların mezuniyet törenine iştirak edeceklerini aktaran Erdoğan, "Bugün Milli Savunma Üniversitemizde ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni camimizi ibadete açıyoruz." ifadelerini kullandı.

2023'te Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarındaki 3 camiyi tamamlayıp hizmete aldıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camimizin açılışını yapıyoruz. Balıkesir'deki 1183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin, Yalova Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin ve İzmir Gaziemir'deki 1043 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Aynı şekilde İzmir Kara Harp Okulu Atat Bölge Birlik Komutanlığı ile Maltepe yerleşkesinde inşa edilen iki yeni camimizi de dualarla kullanıma açacağız. Böylece söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi Peygamber ocağımıza hamdolsun kazandırmış oluyoruz. Camilerimizin her biri Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafeti ile birbirinden seçkin mimari unsurları ihtiva ediyor. Bu camilerde okunacak ezan ve salaların, edilecek dua ve ibadetlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Çevre Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza, proje aşamasından inşaat ve peyzaj sürecine camilerimizin yapımında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Sayın Rektörün şahsında tüm komutanlarımıza, üniversite yönetimine bu güzel eserlerin inşasına vesile oldukları için şahsım, milletim adına en kalbi tebriklerimi iletiyorum.

Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum.


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