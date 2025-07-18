Ankara için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji, Ankara çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel, dolu ve yıldırım tehlikesine karşı hazırlıklı olun!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 15:20, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 15:27
Ankara çevresinde bu akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması önem taşımaktadır. Özellikle ani hava değişiklikleri ve şiddetli yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek durumlar arasında yer almaktadır.
Beklenen Olumsuzluklar
- Ani sel
- Su baskını
- Yıldırım
- Yerel dolu yağışı
- Yağış anında kuvvetli rüzgar
Vatandaşlara Uyarılar
Bu tür hava koşullarında, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Özellikle açık alanlarda bulunanların ve araç kullananların, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları önerilmektedir.