Meclis Komisyonu için ilk adım

PKK'nın, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakmasının ardından, Meclis'te kurulması planlanan komisyon için ilk adım atılıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle bir kahvaltıda buluştu. Toplantı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü ve çeşitli partilerden önemli isimler katıldı. Bu süreçte, komisyonun çalışma yöntemi ve sürecine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Meclis'te Komisyon Kuruluyor

Meclis'te kurulacak komisyonun amacı, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütmek olacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha önce partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Katılanlar ve Görüşler

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya

İYİ Parti'nin Tutumu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını belirtti.

Komisyonun Yapısı ve Üye Sayısı

Meclis'te kurulacak komisyondaki üye sayısının 45 milletvekili olması öngörülüyor. Dağılım ise şu şekilde planlanıyor:

AK Parti: 13 üye

13 üye CHP: 7 üye

7 üye DEM Parti: 3 üye

3 üye MHP: 3 üye

3 üye Yeni Yol Partisi: 3 üye

İYİ Parti ise komisyona üye vermeyecek. Her siyasi partiden bir üye olması ve bağımsızlardan da kura ile üye seçilmesi benimsenmiş durumda.

Sürecin Devamı ve Ortak Tutumun Önemi

Kurtulmuş, Türkiye'nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclis'in üstleneceği sorumluluklara dikkat çekerek, bu süreçte Meclis'in ortak tutum sergilemesinin önemini bir kez daha vurguladı. Önümüzdeki hafta siyasi partilerin temsilcileriyle yeniden bir görüşme yapılacak.



