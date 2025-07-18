AK Partili Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi CHP'ye Katıldı

AK Partili Meclis Üyesi CHP'ye GeçtiAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin geçici olarak görevden uzaklaştırılması ve kendisi hakkında verilen ev hapsi kararının ardından yapılan Başkan Vekili seçimlerinden sonra, AK Partili meclis üyesi Kazım Tanrıverdi CHP'ye geçtiğini açıkladı. Bu gelişme, Adıyaman Belediye Meclisi'nde önemli bir değişikliğe yol açtı. Başkan Vekili seçimi sırasında, CHP Meclis Üyesi Ufuk Bayır 22 oyla Başkan Vekili seçildi. Ardından, AK Parti grubu üyesi Kazım Tanrıverdi de CHP'ye geçtiğini duyurdu. Geçen hafta ise Yeniden Refah Partisi grubundan Halil İzci CHP grubuna katılmıştı. Böylece, CHP Meclis Grubunun sayısı 22'ye yükseldi.

Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi'nin Açıklaması

Kazım Tanrıverdi yaptığı açıklamada: "Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere'ye vurulan pranga Adıyaman'a vurulmuş olarak görüyorum. O nedenle onun yanındayım ve onun emaneti olan Ufuk Bayır'ın yanındayım." ifadelerini kullandı.

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