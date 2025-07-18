Manavgat'ta Rüşvet Skandalı: Otel Sahibinin Ek İfadesine Ulaşıldı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan otel sahibi iş insanı K.T'nin ek ifadesi ortaya çıktı. K.T, ilçedeki iki oteline ek olarak Sorgun Mahallesi'nde 2023 yılında yeni bir otel inşaatına başladığını belirtti. Oteli 2025'te açmayı planlarken, inşaata olağan dışı şekilde yapı kontrol elemanları ve zabıtaların sık sık geldiğini anlattı. İnşaatı tamamladıktan sonra iskan başvurusu için yeğeni M.E'yi belediyeye gönderdiğini dile getirdi.

Başkan ile Görüşme ve Süreç

Bir belediye çalışanının, yeğenine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın otel sahibiyle görüşme talebini ilettiğini ileri süren K.T, randevu alarak Başkan Kara ile görüştüğünü ve herhangi bir hukuki sakınca olmadığı halde iskan alınması için zorluk çıkarıldığını belirtti. Başkan Kara'nın, kontrol müdürlüğünde Hüseyin isimli kişiyi görmesini ve yönlendirecekleri kişinin dediklerini yapmasını söylediğini aktardı. K.T, işlemlerinin usule uygun yapıldığını, daha önce başkanın talebiyle halk lokantası yaptığını ve bu nedenle kimseyi göremeyeceğini ifade etti.

İddialar ve Para Talepleri

K.T, Başkan'la zıtlaşması durumunda işlerinin yürümeyeceğini düşünerek Hüseyin'in yönlendirdiği Demir Demir ile ofisinde görüştü.

ile ofisinde görüştü. Demir Demir, işlerinin ilerlemesi için Hüseyin Cem Gül 'ü görmesi gerektiğini, aksi takdirde ruhsat ve iskan alamayacağını söyledi.

'ü görmesi gerektiğini, aksi takdirde ruhsat ve iskan alamayacağını söyledi. K.T, Gül ve Demir'in ofisinde buluştuklarını, Gül'ün işler karşılığında kendisinden 1 milyon 250 bin avro istediğini ve bu paranın doğrudan Başkan Kara'ya gideceğini söylediğini aktardı.

istediğini ve bu paranın doğrudan Başkan Kara'ya gideceğini söylediğini aktardı. K.T, bu işin böyle olmayacağını, istenen paranın az olmadığını ve resmen gaspçılık yapıldığını belirtti.

Ödeme ve Sonraki Gelişmeler

Gül, paranın verilmemesi halinde iskan ve ruhsat alamayacağını öne sürdü.

8 Ocak 2025'te K.T'den 250 bin avro talep edildi ve bu miktar Gül'e teslim edildi.

talep edildi ve bu miktar Gül'e teslim edildi. 26 Ocak'ta oteline iskan verildi.

Daha sonra 500 bin avro daha Mesut Kara'ya elden teslim edildi.

daha Mesut Kara'ya elden teslim edildi. Kalan paranın bir şekilde halledileceği belirtildi; ayrıca otelin market ve hamamının belirlenen kişilere kiralanması ve sebze-meyvelerin İlker Günay 'dan alınması istendi.

'dan alınması istendi. K.T, toplamda verdiği 750 bin avronun Başkan Kara'ya teslim edilip edilmediğini sorduğunda, Gül paranın başkana verildiğini söyledi.

Soruşturma ve Sonuçlar

K.T, yaşadığı olay nedeniyle mağdur edildiğini ve adı geçen şüphelilerden şikayetçi olduğunu ifade etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



