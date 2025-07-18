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İBB yolsuzluk soruşturmasında sanatçı Güneştekin 'şüpheli' olarak ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, sanatçı Ahmet Güneştekin şüpheli olarak verdiği ifadesinde, İBB'nin imkanlarından yararlanmadığını, haksız kazanç sağlamadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 16:55, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 16:58
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İBB yolsuzluk soruşturmasında sanatçı Güneştekin 'şüpheli' olarak ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında sanatçı Ahmet Güneştekin'in dün, savcılığa giderek ifade verdiği öğrenildi.

Güneştekin, "şüpheli" olarak alınan ifadesinde, 6-7 yıldır tanıdığı İmamoğlu ile sanat sergisinde tanıştıklarını söyledi.

Daha sonra İmamoğlu'nun atölyesini ziyaret ettiğini, sergi teklifinde bulunduğunu, kendisinin de sonrasında Feshane'de sergi düzenlediğini anlatan Güneştekin, "Serginin sponsorları arasında İBB yoktur. Sergilerime sponsor olanlar iş dünyasından bilinen insanlar ve firmalardır. Düzenlediğim başka sergileri de Ekrem İmamoğlu ziyaret etmiştir. Birçok siyasetçi ve iş insanı sergilerimi ziyaret eder, eserlerimi alır." beyanında bulundu.

Güneştekin, dünya çapında bilinen sanatçı olduğunu, Venedik'te 17. yüzyıldan kalma binayı 2022'de satın aldığını, satın alma başvurusunu 2020'de yaptığını, resmiyete dökülmesinin 2023'ü bulduğunu aktardı.

Söz konusu bina için yüzlerce sanatçının başvuruda bulunduğunu dile getiren Güneştekin, şunları kaydetti:

"Ancak satın alma kriterlerini sağladığım için binayı sanatçı fonuyla ben satın aldım. Sanatçı fonu binanın değerinin yüzde 30-40 altında satılmasına ilişkindir. Yaklaşık 6 milyon avro ödeme yaptım. Para transferi Türkiye'de bulunan hesaplarımdan gitti. Binayı satın aldığım dönemde eser satışlarım çok yüksekti. En yüksek vergiyi ödeyen sanatçıydım. Yapmış olduğum bu ödeme de MASAK kontrolünden geçti. Bu binayı kendi paramla satın aldım. Ekrem İmamoğlu'nun bir katkısı olmamıştır. Binayı da Ekrem İmamoğlu adına satın almadım. Bina bana aittir. Bu bina tarihi eser olduğu için ismini değiştirmem söz konusu değildir. Eserlerim üzerinden para aklama durumu da söz konusu değildir. İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destekte bulunmadım. Sosyal medyada kendisini paylaşmadım. Sergime katıldığı için katkısı olan herkese teşekkür etmek maksadıyla paylaşım yapmış olabilirim. Doğuş Grubunun metro ihalesi aldığını bilmiyorum. Galataport'ta benden sanat eseri istediler. Kendilerine eser verdim. E.Ö'yu tanırım, kendisine eser verdim. Sergilerime sponsor olmamıştır. Yurt dışı bankalarında hesabım bulunmamaktadır. Sadece Venedik'teki binayı satın almak için para transferi yaptım."

Güneştekin, şüpheli Mahir Polat'ı İBB Mirasın başında olması dolayısıyla tanıdığını, bu zamana kadar yaptığı sergilerin hiçbirine kamu kuruluşlarının sponsor olmasını istemediğini, İBB'nin imkanlarından yararlanmadığını, haksız kazanç sağlamadığını söyledi.

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