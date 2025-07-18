Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni

Yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan ile otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla soruşturma izni verildi.

Bakanlığın karar metninde, yangına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.