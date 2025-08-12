MEB, sözleşmeli personelin geçici görevlendirilmeleri ve geçici görev yollukları hakkında 4 maddede açıklama yaptı

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Harcırah verilecek kimseler" başlıklı 4 üncü maddesinde: "Bu Kanunda belirtilen hallerde bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; ... harcırah verilir." "Tarifler" başlıklı 3 üncü maddesinde: "Memur; personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç), hizmetli; personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri ... İfade eder" hükümleri bulunmaktadır.

Bu kapsamda, 6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personelin memur ve hizmetli olarak değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Aynı Kanunun "Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı" başlıklı 8 inci maddesinde ise: "Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur ... Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz." denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin esasların belirlendiği 28/06/1978 tarihli ve 16360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 4 üncü maddesinde: Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir." denilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.11.2023 tarih ve bila sayılı görüş yazısında;

1- Sözleşmeli personelin memur ve hizmetli olarak değerlendirilmesine imkan bulunmadığı,

2- Sözleşmeli personelin sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağı,

3- Sözleşmeli personelin geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunacağı,

4- Sözleşmeli personelden görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilebileceği açıklamalarında bulunulmuştur.

