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Tutuklanan Zeydan Karalar'ın yerine seçilen başkan vekili belli oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 17:53, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 17:57
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Tutuklanan Zeydan Karalar'ın yerine seçilen başkan vekili belli oldu

Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Güngör Geçer'i, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Avcı'yı aday gösterdi.

Daha sonra yapılan oylamanın ilk iki turunda, adaylardan biri üyelerin üçte ikisinin oyunu alamadı ve seçimde 3. tura gidildi. Salt çoğunluğun arandığı 3. turda, 78 oyun 45'ini Güngör Geçer, 31'ini Abdullah Avcı aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Güngör Geçer, seçimin yapıldığı toplantı salonunda, halkın yararına olan hizmetleri aksatmadan sürdürmek için çalışacaklarını belirterek, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım ortak paydamızın Adana olduğunu biliyoruz. Kentimizin hizmetten geri kalmaması ve mağdur olmaması için Meclis'imizde uzlaşıyı, diyaloğu ve ortak aklı egemen kılmak zorundayız." dedi.

Daha sonra Güngör Geçer ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, belediye binası önünde toplananlara da hitap etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 8 Temmuz'da tutuklanmış, 9 Temmuz'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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