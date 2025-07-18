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MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!

MEB, 2025-2026 eğitim yılı takviminde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ara tatil kapsamına kasıtlı alındığı iddialarına yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 18:25, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 18:29
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MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı, "2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün 1. dönem ara tatili kapsamına kasıtlı olarak alındığı" iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, son üç eğitim öğretim yılında (2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025) ara tatiller, okul açılışının ardından 9. haftanın sonunda uygulanmış ve 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı uygulamanın devam ettirildiği belirtilmiştir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda 3-7 Kasım 2025 tarihleri "ortak yazılı sınav haftası" olduğundan, ara tatilin bu tarihte yapılmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır.

Açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup, 10 Kasım pazar gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, "10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği" belirtilmiş ve ilgili yazı 81 il valiliğine gönderilmiştir. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinliklerinin aynı kapsamda gerçekleştirileceği ifade edilmiştir." denildi.

Takvimsel Gerekçeler ve Ara Tatil Planlaması

Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır. Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11. haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır.

Çalışma Takvimi Hazırlanırken Dikkate Alınan Parametreler

  • Pedagojik gerekçeler
  • Yasal zorunluluklar
  • Resmi ve dini bayramlar
  • Hafta sonları
  • Ortak sınavlar
  • Merkezi sınav tarihleri
  • Öğretmen eğitim süreçleri
  • Ara tatiller
  • Müfredat dengesi

Tarihi ve Manevi Değerlerin Aktarılması

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında da yer verilmek suretiyle kadim medeniyetimizden devralınan tüm değerlerimiz ve tarihimize yön veren devlet büyüklerimizin manevi miraslarının öğrencilere aktarılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu yaklaşımın niyet okuyuculuğundan öte olmadığı açıkça ifade edilmiştir.

Kamuoyuna Duyuru ve Uyarı

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanmasına rağmen bugün gündem yapılması, Bakanlığa yönelik sürdürülen iftira ve karalama kampanyasının bir parçası olarak değerlendirilmiş ve bu durum milletin vicdanına havale edilmiştir. Bakanlığa yapılan ve "açıkça çarpıtma"nın örneği olan bu mesnetsiz iddiaları artık bir saldırı boyutuna taşıyanlar kınanmış; bu tür gündem meşgul edici tutum ve haberlere milletin itibar etmemesi önemle rica edilmiştir.

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