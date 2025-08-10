MEB'deki öğretmen dışındaki personelin ceza teklifleri ve itirazları hangi disiplin kurulunda görüşülür?

İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

MEB'deki öğretmen dışındaki personelin ceza teklifleri ve itirazları hangi disiplin kurulunda görüşülür?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sınıfındaki personelin disiplin işlemlerine ilişkin itirazları ile "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" tekliflerinin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda, Eğitim ve Öğretim Hizmeti sınıfı dışındaki personelin ise İl Disiplin Kurulunda görüşüldüğü, söz konusu personelin almış oldukları disiplin cezalarına ilişkin itirazları veya getirilen "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılması tekliflerinin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda mı yoksa İl Disiplin Kurulunda mı görüşüleceği hususuna ilişkin Personel Genel Müdürlüğü 29.05.2025 tarih ve 133318105 sayılı görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 14:00, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 09:19
Yazdır
MEB'deki öğretmen dışındaki personelin ceza teklifleri ve itirazları hangi disiplin kurulunda görüşülür?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 1.12.2023 tarih ve 92665330 sayılı görüş yazısında açıklamalarda bulundu.

Bilindiği gibi Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin "Disiplin Kurulları" başlıklı 8'inci maddesinde; "Disiplin ve soruşturma işlemlerinde 657 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince verilen görevleri yapmak üzere; ... c) İl milli eğitim müdürlüklerinde il milli eğitim disiplin kurulu, ... kurulur ..." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "İl milli eğitim disiplin kurulu" başlıklı 11'inci maddesinde; "(1) İl milli eğitim disiplin kurulu; valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il milli eğitim müdürü, vali tarafından görevlendirilen milli eğitim müdürlüğünde personelden sorumlu bir şube müdürü ve biri ilköğretim, diğeri ortaöğretim kurumları müdürlerinden olmak üzere iki eğitim kurumu müdürü ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.",

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar" başlıklı 126'ncı maddesinde; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir." hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar" başlıklı 126'ncı maddesi ile "İtiraz" başlıklı 135'inci maddesi ve yukarıda yer alan Yönetmelik hükümleri gereğince Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan personelin almış oldukları uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına ilişkin itirazları ile "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılması teklifinin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber