MEB'deki öğretmen dışındaki personelin ceza teklifleri ve itirazları hangi disiplin kurulunda görüşülür?
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sınıfındaki personelin disiplin işlemlerine ilişkin itirazları ile "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" tekliflerinin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda, Eğitim ve Öğretim Hizmeti sınıfı dışındaki personelin ise İl Disiplin Kurulunda görüşüldüğü, söz konusu personelin almış oldukları disiplin cezalarına ilişkin itirazları veya getirilen "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılması tekliflerinin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda mı yoksa İl Disiplin Kurulunda mı görüşüleceği hususuna ilişkin Personel Genel Müdürlüğü 29.05.2025 tarih ve 133318105 sayılı görüş yazısı yayımladı.
