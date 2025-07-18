Bahçeli'den Uyarı: Süveyda Koridoru Türkiye'yi Hedef Alıyor!

Bahçeli, partisinin MYK-MDK Ortak Toplantısı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MHP ve Cumhur İttifakı'nın "bayrak, vatan ve millet sevgisinin ağır sınavından yüz akıyla çıkmayı başaran ve başaracak olan serdengeçti bir anlayışın siyasi ve fikri kubbesi" olduğunu ifade etti. Teklemeden, tökezlemeden ve tenakuza düşmeden halkın lehine hakikatin sesi ve sözü olmanın, her şeyden evvel kutlu ecdada ahde vefanın gereği olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Yeni Yüzyılı ve Milli Birlik

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında huzur ve güvenliğin hakim olacağını, refah ve istikrarın öne çıkacağını, milli birlik ve kardeşliğin köklü içerik kazanacağını belirten Bahçeli, vatan coğrafyasının kaderinin birlikte yaşamanın muazzez aklıyla tayin edileceğini söyledi. Kriz odaklarının Türkiye'nin önünü kesmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

"Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir"

Bahçeli, Türk milletinin kararını verdiğini ve Cumhur İttifakı vasıtasıyla haysiyetli iradesini hayatın somut gerçekleriyle teçhiz ettiğini belirtti. PKK'nın silahları yakmasıyla yeni bir evreye geçildiğini ifade ederek, 27 Şubat İmralı açıklamasıyla gündeme gelen "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın sonuç verdiğini, örgütün fesih kararı alarak silahlara veda etabına geçtiğini söyledi. Bu sürecin belirlenmiş takvim ve yol haritası kapsamında tamamlanmasının kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Devletin pazarlık yaptığını iddia edenlerin müfteri olduğunu, al-ver sürecinin işletildiğini ileri sürmenin namertçe bir saptırma olduğunu belirtti.

Sevr Antlaşması'nı sürece benzetenlerin utanç çukuruna yuvarlandığını söyledi.

Terörü geçim kapısı görenlerin umutlarının kırıldığını ifade etti.

"Süveyda'dan kuzeye açılacak koridor şeytan koridorudur"

Bahçeli, Türkiye'nin yeni dönemine intibak zorluğu çekenlerin devletin taviz ve teslimiyet döngüsünde olduğunu savunmalarının tükenmişlik sendromuna işaret ettiğini söyledi. Bir grup PKK'lının 11 Temmuz'da silahları yakmasının ardından İsrail'in Suriye'ye saldırmasının tesadüf olmadığını belirtti. PYD/YPG'nin Şam yönetimiyle imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yanaşmamasının İsrail saldırısıyla aynı kümede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in terör örgütlerinden daha aşağı bir seviyeye indiğini söyledi.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerle Arap aşiretler arasında fitne yayıldığını belirtti.

Siyonist vandallığın Terörsüz Türkiye ve bölge hedefine sabotaj yaptığını ifade etti.

Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünün Türkiye açısından ilkesel bir tutum olduğunu vurguladı.

İsrail'in sözde "Davut Koridoru" ile Anadolu sınırlarına dayanmak istediğini söyledi.

Süveyda'dan kuzeye açılacak koridorun Suriye'nin bölünmesi ve Türkiye'nin hedef alınması anlamına geldiğini belirtti.

Bölgesel Barış ve Birleşmiş Milletler

Bahçeli, Suriye'nin yaklaşık 400 kilometrekare toprağının İsrail tarafından işgal edildiğini ve bu topraklarda 10 askeri üs kurulduğunu belirtti. İsrail'in bölgenin ve dünya barışının bir numaralı istikrarsızlık kaynağı olduğunu ifade etti. ABD'nin adil ve dengeli bir politikayla bölgesel barışa destek olması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler'in acz içinde olduğunu, Güvenlik Konseyi'nin ise sadece top çevirdiğini söyledi. "Birleşmiş Milletler fiilen yok hükmündedir." dedi.

MHP'nin Siyasi Duruşu ve Türk Milliyetçiliği

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'ndaki "tarihi çıkışını" gölgelemek isteyenlerin "cahil değilse dış bağlantılı mankurtlar" olduğunu belirtti. Mensubiyet onurunun adresinin Türk milleti olduğunu, İslam ümmetine dahil olmanın ise tarihi ve itikadi bir gerçek olduğunu söyledi. Ziya Gökalp'in "Türk milletindeniz, İslam ümmetindeniz." sözlerini hatırlattı.

Türk-Kürt ve Arapların birliklerine sahip çıkmalarının Türk-İslam aleminin altın çağını başlatacağını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni karalayanların şerefsizce bir bühtan içinde olduklarını söyledi.

Türk milliyetçiliğinin siyasi markasının Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu vurguladı.

Türk-Kürt kardeşliğini yıkmak isteyenlerin senaryolarını yırtıp atacaklarını belirtti.

56 yıl önce partinin temelini atan Alparslan Türkeş'e şükranlarını sundu.

"Terörsüz Türkiye" Süreci ve Toplantılar

MHP'nin Cumhuriyet'in geride kalan 102 yılının son 56 yılında siyaset alanında yer aldığını belirten Bahçeli, Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği düşüncesini partinin çatısı altında yaşatan dava arkadaşlarıyla Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacaklarını söyledi. MYK-MDK Ortak Toplantısı'nın ana fikrinin de burada yer aldığını belirtti.

MHP'nin bugün dünden daha müessir olduğunu ifade etti.

Milli birlik ve dayanışmaya hizmet edenlerin çelişkiye düşmeyeceğini söyledi.

'Terörsüz Türkiye' sürecinin halka anlatılması için 81 ili kapsayacak şekilde 9 il merkezli toplantıların 9 Ağustos'ta Erzurum'dan başlayacağını açıkladı.

başlayacağını açıkladı. 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla tüm vatanı dolaşacaklarını belirtti.

TBMM'de kurulması gündemde olan komisyona her türlü desteği vereceklerini söyledi.

LGS Sınavı ve Muhalefet Eleştirisi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın bile haksız yere siyasi istismar konusu haline getirildiğini belirten Bahçeli, muhalefetin "evlatların hayalleriyle oynadığını" ifade etti. Muhalefetin kazdığı dipsiz kuyulara nasıl düştüğünü sırasıyla göreceklerini söyledi.

"Türk milletinden ödün veriliyor" diyenlere karşı Türk milletinin destanını yeni yüzyılda da okumaya devam edeceklerini, "Türk'süz Cumhuriyet" diyenlere ise Türklüğün bekası ve bin yıllık kardeşliğin yılmaz savunucusu olduklarını göstereceklerini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisinin net, ilkelerinin berrak, ülküsünün büyük, ahlaki ve siyasi müktesebatının çelik gibi olduğunu vurguladı. Türk-Kürt kardeşliği üstünde kumar oynayan kim olursa olsun karşılarında dimdik duracaklarını söyledi. MYK-MDK Ortak Toplantısı'na katılan dava arkadaşlarına teşekkür ederek milletini selamladı.



