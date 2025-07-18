Bakan Göktaş: Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Başladı

TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 18'i eğitimi yarıda bırakıyor!
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
MEB'den 10 Kasım Ara Tatil İddialarına Açıklama!
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrata soruşturma izni
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Borsa İstanbul'da Altın Rekor Kırdı: Kilogram 4,35 Milyon TL Oldu
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Erdoğan: Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Meclis Komisyonu için ilk adım
Meclis Komisyonu için ilk adım
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
MEB LGS raporunu yayımladı
MEB LGS raporunu yayımladı
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Göktaş: Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, bu düzenlemenin memurlar için çok değerli bir adım olduğunu belirterek, ailelerin çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebileceğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 20:25, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 20:28
Yazdır
Bakan Göktaş: Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Başladı

Bakan Göktaş, Bitlis'te gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Göktaş, kentteki sosyal hizmet projeleri ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bitlis'te Sosyal Hizmetler ve Yatırımlar

Bakan Göktaş, Bitlis'te yapılan sosyal hizmetler ve yatırımlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

  • 23 yılda 76,2 milyar liralık yatırım yapıldı.
  • 3 sosyal hizmet merkezinde vatandaşlara hizmet sunuluyor.
  • 2017'den bu yana 57 bin 404 haneye ziyaret gerçekleştirildi.
  • 9 aile destek merkeziyle kadınların mesleki becerileri geliştiriliyor.
  • Toplamda 34 çocuk kuruluş bakımında, 1153 çocuk ise ailesi yanında destekleniyor.
  • 2012'den bu yana 238,9 milyon liralık sosyoekonomik destek sağlandı.
  • Ahlat ilçesinde şehit yakını ve gazi çocuklarına yönelik özel programlar düzenlendi.

Kadınlar, Engelliler ve Yaşlılara Yönelik Çalışmalar

  • Kentte 4 kadın kooperatifi ile kadınlara yönelik projeler yürütülüyor.
  • Bakımevlerinde 52 engelli bireye destek sağlanıyor.
  • 2006'dan bu yana evde bakım yardımına 1,53 milyar lira aktarıldı.
  • 4 bin 370 aile evde bakım hizmetinden faydalanıyor.
  • 2025'te sosyal yardımlardan faydalanan 38 bin 322 hane bulunmakta.
  • 2003-2025 yılları arasında sosyal yardımlara 10,69 milyar lira kaynak aktarıldı.

Aileyi Güçlendirme ve Doğum Destekleri

Bakan Göktaş, aileyi korumak ve güçlendirmek için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. Türkiye genelinde 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirildi, bunun 111'i Bitlis'te yapıldı. Doğum Destek Sistemi kapsamında:

  • İlk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik destek
  • İkinci çocuğa 1500 liralık 5 yıl boyunca aylık destek
  • Üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 bin liralık destek
  • 220 bin 268 annenin hesabına ödeme yapıldı
  • 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi
  • Bitlis'te 1639 anneye toplam 14,6 milyon lira ödeme yapıldı

Büyük ve Güçlü Türkiye İçin Çalışmalar

Bakan Göktaş, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle hizmetlerin sürdürüldüğünü, şehitlerin hatıralarına sahip çıkılacağını ve gazilerin yanında olunacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı Yönetmeliği

Bakan Göktaş, Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik'in memur ailelerinden büyük bir teveccühle karşılandığını söyledi. Özellikle küçük yaşta çocuğu olan memurlara, çocukları ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışma imkanı sunulduğunu belirtti. Bu modelin iş yaşam dengesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Göktaş'a Valilik ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, vali yardımcıları, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula eşlik etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber