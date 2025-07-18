İzmir BB'nin işten çıkardığı işçiler ile uzlaşmaya varıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde işten atılan Belediye-İş sendikası işçiler, on gündür devam eden eylemler kapsamında bugün de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplandı.

Sık sık slogan atan işçiler, buradan Kültürpark'ta bulunan Belediyenin Meclis Toplantı Binasına yürüdü.

Binanın önüne gelen işçiler, oturma eylemi yaptı.

Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, yaptığı konuşmada işçilerin tehdit edildiğini ileri sürdü.

368 işçinin haksız yere işten çıkarıldığını savunan Atalay, "İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı var. Bu adaletsizliktir, haksızlıktır. Cemil Tugay, halka yalan beyanlarda bulunma. Hodri meydan. Biz geliyoruz, her yerdeyiz. İstediğin yerde görüşelim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendika şube başkanlarıyla özel bir görüştürme gerçekleştirdi.

Görüşme sonucunda açıklama yapan Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, sürecin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Eylül ayında maaşlara yapılacak zammın ocak ayına ertelendiğini ifade eden Atalay, işten çıkarılan işçilerin ise işlerine geri alınacağının sözünün verildiğini aktardı.