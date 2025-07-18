CHP Kurultayı Davasında Mahkemeden AYM Hamlesi
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 isim hakkında açılan davada, görevsizlik kararı veren Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 22:32, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 22:45
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 isim hakkında açılan davada, görevsizlik kararı veren Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.