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Husumetlisini vuracaktı, yanlışlıkla 3 kişiyi daha vurdu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı çıkışında husumetlisini silahla vurmak isteyen şahıs, kalabalığın ortasında ateş açtı. Hedefindeki kişiyi yaralayan saldırgan, kurşunların isabet ettiği 3 kişiyi daha yaralayarak olay yerinden kaçtı. Zanlı, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 22:47, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 22:48
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Husumetlisini vuracaktı, yanlışlıkla 3 kişiyi daha vurdu

Olay, Yenişehir ilçesindeki Şemaki Camii önünde meydana geldi. Cuma namazının ardından cami önünde vatandaşlara pilav dağıtıldığı sırada, A.A. (23) isimli şahıs, kalabalığın ortasında husumetlisiyle karşılaştı. Belinden çıkardığı silahla peş peşe ateş eden A.A., hedefindeki Ali Osman T.'yi yaraladı. Ancak açılan ateş sonucu Burhan M., Sadık Ç. ve Hamdi Ü. isimli 3 kişi daha kurşunların hedefi oldu.

Silah seslerinin ardından ortalık savaş alanına dönerken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla İznik'te yakalandı.

Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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