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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 2025 yılı Haziran ayı trafik verilerine göre günlük ortalama bin 560 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 23:51, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 23:51
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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

EUROCONTROL 2025 yılı Haziran ayı Avrupa Hava Trafik Operasyonları Raporu'nu yayımladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Hava trafik operasyonlarında Haziran ayında Ankara ACC günlük ortalama 5 bin 10 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun dördüncü ACC oldu. Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu işletmeleri arasında söz konusu ayda Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 1684 uçuş ile 3, Pegasus Havayolları 609 uçuş ile 12, SunExpress ise 366 uçuş ile 20'nci sırada yer aldı.

PARİS VE AMSTERDAM HAVALİMANLARI GERİDE KALDI

Hava trafik operasyon raporuna göre Avrupa'daki en yoğun havalimanları listesinde ise Haziran ayında İstanbul Havalimanı zirvede yer aldı. Günlük ortalama bin 560 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nı; Hollanda Amsterdam Schıphol ve Paris Charles de Gaulle Havalimanları takip etti. Söz konusu ayda Antalya Havalimanı günlük ortalama 972 uçuş ile 10, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 748 uçuş ile 18'nci sırada yer aldı.

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