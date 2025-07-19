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19 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

19 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2025 06:16, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2025 06:18
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19 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/20.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını, fındık bahçesini ve Yomra Belediyesini ziyaret edecek, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Trabzon/14.30/15.15/15.45/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile" programına katılacak, valilik, AK Parti il başkanlığı ve belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Elazığ/10.30/11.30/13.00/15.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek.

(Bitlis/11.30/15.00/15.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakırcılar Çarşısı'nda basın açıklaması yapacak.

(Malatya/12.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ticaret borsasını, partisinin il başkanlığını, belediyeyi, Şehit ve Gaziler Derneğini, ticaret ve sanayi odasını ziyaret edecek, Talatpaşa Bulvarı'nın açılış töreni ile Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/14.15/15.00/15.45/16.30/18.00/21.00)

5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/20.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci, Bedevi Araplara yönelik yeniden başlayan şiddet olayları, İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları ve gelişmelerin siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, Varlık Camisi'nin temelini atacak, Mehmet-Sıdıka Bilen Camisi'nde Toplu Açılış Töreni ile Toplu Nikah Töreni'ne iştirak edecek.

(Adıyaman/10.00/11.00/12.00/19.30)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Japonya'da gerçekleştirilen üçüncü haftasında üçüncü maçını Brezilya ile yapacak.

(Chiba/09.30)

2- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'nın Wisdischgarsten bölgesine gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına 23 Temmuz'a kadar burada devam edecek.

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Portekiz'de sürdürecek.

(Albufeira)

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